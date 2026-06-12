menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Film » Pemain Film Lastri: Arwah Kembang Desa Kenang Sosok Gary Iskak

Pemain Film Lastri: Arwah Kembang Desa Kenang Sosok Gary Iskak

Pemain Film Lastri: Arwah Kembang Desa Kenang Sosok Gary Iskak
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Konferensi pers peluncuran official trailer dan poster film Lastri: Arwah Kembang Desa di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (11/6). Foto: Forda/JPNN.com

jpnn.com - Film Lastri: Arwah Kembang Desa menjadi salah satu karya terakhir mendiang Gary Iskak di industri perfilman Indonesia, sebelum berpulang.

Ketidakhadiran sosok Gary Iskak di tengah para pemain saat peluncuran trailer dan poster resmi film tersebut lantas menyisakan kerinduan mendalam bagi rekan-rekan seprofesinya.

Pemeran Lastri dalam film itu, Hana Saraswati tak kuasa menyembunyikan rasa emosionalnya saat mengenang momen syuting bersama mendiang Gary Iskak.

Baca Juga:

"Aku pengin film ini dikenang dengan baik sama banyak orang, dan semoga teman-teman bisa bantu mewujudkan itu, salah satu mimpi kami. Mengingatkan lagi katanya ini mungkin proyek terakhirnya Mas Gary ya sebelum almarhum enggak ada," ujar Hana Saraswati di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (11/6).

Dalam kesempatan yang sama, dia pun mengenang momen saat syuting bareng mendiang Gary Iskak.

Menurutnya, membangun chemistry dengan Gary Iskak yang berperan sebagai Turenggo bukan hal yang sulit.

Baca Juga:

Meskipun secara penampilan luar terlihat sangar, dia menyebut bahwa suami Richa Novisha itu merupakan sosok pria berhati lembut dan sangat terbuka kepada aktor-aktor muda yang menjadi lawan mainnya.

"Dia tuh memang baiknya tuh baik tulus. Jadi chemistry-nya kami sama dia juga nyaman, enak, enggak perlu maksa begitu, chemistry-nya tuh memang jalan saja. Ternyata begitu ngomong, tampilan sama hatinya beda jauh," ucap Hana Saraswati.

Film Lastri: Arwah Kembang Desa menjadi salah satu karya terakhir mendiang Gary Iskak di industri perfilman Indonesia, sebelum berpulang.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI