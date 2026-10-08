Pemain Laos Soukphachan Lueanthala Ditangkap Terkait Match Fixing di Piala AFF 2026

jpnn.com, JAKARTA - Winger timnas Laos Soukphachan Lueanthala ditangkap polisi atas dugaan manipulasi pertandingan dan perjudian ilegal di ASEAN Championship 2026.

Berdasarkan laporan dari media Inggris, The Guardian, pada Kamis (8/10), penangkapan ini mencuat setelah LFF mengendus adanya kejanggalan dan menyerahkan berkas dugaan pengaturan pertandingan kepada aparat penegak hukum. Pemain yang berposisi sebagai winger tersebut dituding menjadi bagian dari operasi gelap yang dikendalikan oleh sindikat perjudian yang diyakini berbasis di Vietnam.

Berdasarkan laporan The Guardian pada Kamis, penangkapan tersebut berkaitan dengan dugaan penyuapan, perjudian ilegal, dan manipulasi pertandingan.

Lueanthala dilaporkan ditangkap setelah Federasi Sepak Bola Laos (LFF) menyerahkan kasus dugaan pengaturan pertandingan kepada pihak kepolisian. Pemain yang berposisi sebagai winger itu diduga terlibat dalam operasi yang dijalankan sebuah sindikat perjudian yang diyakini berasal dari Vietnam.

Lueanthala ditangkap setelah sejumlah pemain Laos menjalani pemeriksaan polisi sepulang dari pertandingan terakhir fase grup melawan Myanmar pada awal Agustus lalu.

Penangkapan tersebut belum dikonfirmasi secara resmi oleh LFF maupun kepolisian Laos, tetapi Lueanthala disebut saat ini berada dalam tahanan.

Baca Juga: Erick Thohir Bakal Sikat Pelaku Match Fixing di Kompetisi Bola Indonesia

Dugaan tersebut mencuat setelah Laos menelan sejumlah kekalahan telak di Piala AFF 2026. Mereka dihajar Myanmar 2-7, setelah sebelumnya kalah 0-5 dari Thailand, 0-4 dari Malaysia, dan 1-4 dari Filipina.

Narasumber yang mengetahui kasus tersebut menyebut Lueanthala diduga memberikan arahan kepada pemain lain sekaligus menjadi penghubung bagi pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan operasi pengaturan pertandingan.