Pemain Muda Persib Bandung Bikin Igor Tolic Tersenyum, Ada Sosok yang Paling Dipuji
jpnn.com - Keberanian Pelatih Persib Bandung Igor Tolic memainkan banyak pemain muda langsung membuahkan hasil.
Pangeran Biru sukses menjadi tim pertama yang mengamankan tempat
Persib Bandung tidak hanya menundukkan DPMM FC, tetapi juga mengamankan tiket ke semifinal Piala Presiden 2026 berkat kontribusi para talenta mudanya.
Pada laga Grup A di Stadion Si Jalak Harupat, Selasa (28/7), sejumlah pemain muda dipercaya tampil sejak menit pertama.
Beri Kepercayaan kepada Pemain Muda
Rafi Rasyiq, Nazriel Alvaro, Ikhwan Ali Tanamal, hingga Muhammad Adzikry Fadlillah mampu menjawab kepercayaan tersebut dengan permainan disiplin dan penuh percaya diri.
Pelatih Persib Igor Tolic mengaku puas melihat keberanian anak-anak muda Maung Bandung menghadapi lawan yang dihuni banyak pemain asing berpengalaman.
"Saya sangat menyukai penampilan mereka. Rafi bermain seperti pemain yang sudah memiliki banyak pengalaman," ujar Tolic.
Ikhwan Dapat Pujian Khusus
Selain Rafi, Tolic secara khusus menyoroti perkembangan Ikhwan Ali Tanamal. Menurut pelatih asal Kroasia itu, bek mudanya menunjukkan peningkatan signifikan dibanding laga sebelumnya.
Keberanian Pelatih Persib Bandung Igor Tolic memainkan banyak pemain muda langsung membuahkan hasil.
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