Pemain Muda Persib Bikin Igor Tolic Terkesan, Rafi Rasyiq Tampil di Atas Ekspektasi

jpnn.com - BANDUNG - Penampilan impresif pemain muda Persib Bandung di turnamen Piala Presiden 2026 mencuri perhatian suporter Bobotoh dan juga Pelatih Igor Rolic.

Dalam turnamen pramusim ini, Igor Tolic memberi kesempatan menit bermain kepada sejumlah pemain muda.

Ikwan Tanamal, Rafi Rasyiq, Nazriel Alfaro, hingga Fitrah Maulana, diturunkan di dua laga Persib saat menghadapi Arema FC dan DPMM FC.

Para pemain muda itu pun menuai pujian, khususnya dari pelatih, karena mereka tampil penuh percaya diri di turnamen bergengsi seperti Piala Presiden.

Igor Tolic mengatakan para penggawa muda yang dimainkan memberikan penampilan di atas ekspektasinya. Mereka mampu menjawab keraguan dan percaya diri saat berhadapan dengan lawan.

"Para pemain muda ini tampil sangat baik. Saya sangat menyukainya," kata Igor di Bandung, Kamis (30/7/2026).

Tanpa mengesampingkan pemain lain, Igor memberi penilaian khusus untuk Rafi Rasyiq dan Ikwan Tanamal.

Rafi Rasyiq, pemain yang baru berusia 17 tahun itu, kata Igor, tampil dengan percaya diri.