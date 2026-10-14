Pemain Muda Persib jadi Korban Kekerasan, Kepercayaan Terkoyak Lagi

jpnn.com - JAKARTA - Kesempatan suporter tandang kembali mendukung klub kesayangannya secara langsung di stadion seharusnya menjadi langkah maju bagi sepak bola Indonesia.

Namun, penyerangan terhadap rombongan Elite Pro Academy (EPA) Persib Bandung U-18 di Rest Area Batang KM 360, Jawa Tengah, menghadirkan kekhawatiran baru.

Direktur Utama I.League Ferry Paulus mengingatkan bahwa kepercayaan yang telah diberikan kepada suporter tandang bisa tercoreng akibat ulah segelintir orang yang bertindak di luar batas.

Ia menegaskan bahwa menjaga keamanan sepak bola bukan hanya urusan penyelenggara dan aparat di dalam stadion, tetapi juga tanggung jawab semua pihak di luar arena pertandingan.

Ferry menilai perilaku anarkistis tidak boleh dibiarkan merusak upaya membangun atmosfer sepak bola yang aman dan inklusif.

Apalagi, kehadiran suporter tandang kembali mendapat ruang dalam kompetisi musim 2026/2027 setelah sebelumnya diberlakukan pembatasan.

"Kepercayaan yang telah diberikan untuk kembali menghadirkan suporter tim tamu harus kita jaga bersama," ujar Ferry Paulus dalam keterangan yang diterima, Selasa (13/10/2026).

Menurutnya, tanggung jawab suporter tidak berakhir ketika peluit panjang dibunyikan. Perjalanan pulang, persinggahan di rest area, hingga aktivitas di ruang publik tetap harus dijalani dengan tertib dan menghormati keselamatan orang lain.