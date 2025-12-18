Pemain Naturalisasi Main di Klub Liga 2, Resmi Direkrut PSIS Semarang
jpnn.com - PSIS Semarang tancap gas jelang dibukanya bursa transfer Liga 2 2025/2026. Teranyar, tim berjuluk Mahesa Jenar tersebut resmi memperkenalkan Esteban Vizcarra sebagai rekrutan anyar berstatus pemain naturalisasi.
Winger kelahiran Argentina itu menjadi pemain naturalisasi kedua yang didatangkan PSIS setelah sebelumnya mengamankan pemain senior Alberto Goncalves.
PSIS Semarang Resmi Perkenalkan Esteban Vizcarra
Kehadiran Vizcarra diumumkan secara resmi melalui akun media sosial klub pada Kamis (18/12/2025).
Manajemen PSIS menyebut Vizcarra hadir untuk melanjutkan jejak pemain Argentina yang pernah memperkuat klub kebanggaan warga Kota Atlas tersebut.
"Dirinya hadir untuk melanjutkan perjalanan para pendahulu dari Negeri Tango. Sugeng rawuh, Esteban Gabriel Vizcarra," tulis PSIS dalam pernyataan resminya.
Jejak Argentina Kembali Hadir di Mahesa Jenar
Dalam video perkenalan, PSIS juga mengajak suporter bernostalgia dengan menampilkan dua jersei lawas bertuliskan nama Emanuel De Porras dan Gustavo Chena. Keduanya merupakan pemain asal Argentina yang pernah memperkuat PSIS pada era berbeda.
De Porras tercatat membela PSIS pada musim 2005/2006, sementara Gustavo Chena memperkuat lini tengah Mahesa Jenar pada 2010–2011. Kedua legenda tersebut turut memberikan respons positif atas kedatangan Vizcarra.
"Selamat datang di PSIS Semarang, Esteban! Semoga sukses," tulis De Porras melalui akun media sosial pribadinya.
PSIS Semarang resmi memperkenalkan Esteban Vizcarra sebagai rekrutan anyar jelang bursa transfer Liga 2 2025/2026
