jpnn.com - Persija Jakarta tampaknya tidak ingin bergantung pada pemain-pemain utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026/2027. Kemenangan telak 7-0 atas Sumsel United di I.League Cup menjadi bukti bahwa Macan Kemayoran memiliki kedalaman skuad yang cukup menjanjikan.

Keberhasilan tersebut bisa menjadi modal penting bagi Persija untuk menghadapi padatnya jadwal pertandingan. Pelatih Shin Tae-yong memberikan sinyal bahwa kebijakan memainkan pemain secara bergantian tidak hanya diterapkan di turnamen, tetapi juga bakal dibawa ke kompetisi Super League 2026/2027.

Strategi itu bukan tanpa alasan. Shin ingin menjaga kondisi fisik seluruh pemain agar tidak mengalami kelelahan, terutama mereka yang selama ini lebih sering mendapatkan kepercayaan sebagai starter.

Kemenangan atas Sumsel United pun menjadi gambaran awal keberhasilan pendekatan tersebut.

Dalam pertandingan kedua Grup A I.League Cup di Stadion Sultan Agung, Bantul, Selasa (24/11/2026), Shin memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain yang tidak tampil pada pertandingan sebelumnya.

Hasilnya di luar dugaan. Persija tampil sangat produktif dengan mencetak 7 gol tanpa memberikan kesempatan kepada Sumsel United untuk membalas.

Eksel Runtukahu menjadi pemain paling bersinar setelah mencatatkan hattrick. Sementara empat gol lainnya disumbangkan Rayhan Hannan, Witan Sulaeman, Kerim Memija, dan Farhan Sopiulloh.

Shin mengaku puas melihat kontribusi para pemain pelapis. Menurutnya, mereka mampu memanfaatkan kesempatan bermain dan menunjukkan kualitas yang tidak kalah dari pemain utama.