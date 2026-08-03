Pemain Persib Dapat Instruksi Khusus Menjelang Lawan Persija di Semifinal Piala Presiden

jpnn.com, BANDUNG - Duel el Clasico Indonesia akan tersaji dalam semifinal Piala Presiden 2026.

Juara grup A Persib Bandung menantang Persija Jakarta, runner-up Grup B, pada laga krusial yang berlangsung di Stadion I Wayan Dipta, Bali, Selasa (4/8/2026).

Gelandang Persib Dedi Kusnandar mengatakan timnya siap menghadapi siapapun lawan di laga semifinal nanti, termasuk Persija Jakarta.

Laga sarat gengsi itu biasanya menyajikan permainan dengan tensi tinggi.

Gengsi antarkedua tim yang sudah terjadi sejak lama, membuat para pemain termotivasi untuk bisa memenangkan pertandingan.

"Ya, kami tahu lawannya siapa. Pasti semua (tahu) harus gimana dan harus seperti apanya, harus gimana, tetapi, ya, pelatih bilang ini pre-season, kami pasti target pengin juara, tetapi kami mementingkan persiapan tim," kata Dedi di Bandung, Senin (3/8/2026).

Menurutnya, sebagai pemain dia tidak bisa memilih lawan yang akan dihadapi. Pun dengan venue pertandingan yang akhirnya diputuskan digelar di Bali.

Dedi tetap berharap di mana pun timnya bermain mereka bisa tampil dengan maksimal.