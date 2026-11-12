Pemain Persib Lainnya Rehat, Ragnar Oratmangoen Tetap Sibuk Bersama Timnas Indonesia

jpnn.com - Winger Persib Bandung Ragnar Oratmangoen tetap menjalani aktivitas bersama Timnas Indonesia di tengah jatah libur latihan yang diberikan pelatih Igor Tolic kepada skuad Pangeran Biru.

Oratmangoen menjadi satu-satunya pemain Persib yang mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Bali.

Kesempatan beristirahat yang dinikmati rekan-rekannya di klub justru tidak berlaku bagi pemain naturalisasi tersebut. Meski demikian, Ragnar menegaskan bahwa dirinya tidak merasa kelelahan.

Maung Bandung baru saja melewati jadwal padat dengan memainkan 10 pertandingan dalam kurun waktu 30 hari. Namun, rangkaian laga tersebut tidak menjadi kendala berarti bagi Oratmangoen. Dia mengaku kondisi fisiknya tetap terjaga.

"Tidak, saya tidak lelah. Tentu saja, kami memiliki banyak pertandingan bersama Persib," ucapnya.

Menurutnya, kondisi fisiknya justru lebih bugar dibandingkan beberapa pemain lain karena sempat melewatkan sejumlah pertandingan akibat cedera.

"Saya tidak terlalu banyak bermain karena cedera," ucapnya.

Oratmangoen juga tidak mempermasalahkan keputusannya melewatkan waktu libur demi memenuhi panggilan Timnas Indonesia. Sementara itu, para pemain Persib lainnya mendapatkan jatah istirahat hingga akhir pekan ini.