Pemain Persib Pengin Jadi Tukang Kebun, Pengusaha Tambang...

jpnn.com - BANDUNG - Sejumlah pemain Persib Bandung mengungkap keinginan, impian, atau sekadar membayangkan bila bukan berprofesi sebagai pemain sepak bola.

Bek Persib Julio Cesar mengaku menyukai banyak profesi.

Namun, dia berpikir lalu mengatakan. “Pilot. Saya suka pesawat. Saat saya masih kecil, saya pikir pengin jadi pilot. Ya, pilot. Penghasilannya juga bagus, kan,” katanya.

Ramon Tanque: Menjadi seorang model. Saya suka gaya, suka pakaian.

Uilliam Barros: Polisi.

Adam Alis: Saya mau jadi pengusaha.