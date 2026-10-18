Pemain PSS Sleman Pengin Hatrik, Bintang Persebaya Sesumbar Cetak 4 Gol
jpnn.com - SURABAYA - Salah satu bintang Persebaya Surabaya Miguel Pereira tertantang mendengar ada pemain PSS Sleman yang ingin mencetak hatrik pada pekan ke-5 Super League.
Pereira mengaku memilih fokus pada permainan tim dan hasil akhir.
"Saya berharap mereka tidak bisa mencetak gol. Saya bisa saja sesumbar bahwa saya akan mencetak empat gol," kata pemain asal Portugal itu.
"Laga nanti ini akan sangat sulit. Saya berharap kami menang dan mereka tidak mencetak hatrik," imbuhnya.
Persebaya memiliki tantangan untuk meningkatkan efektivitas permainan menyerang.
Peran Alex Martins tetap penting sebagai ujung tombak. Namun, pergerakan pemain dari lini kedua serta kemampuan memanfaatkan ruang dapat memberikan pilihan tambahan ketika pertahanan lawan memberikan pengawalan ketat.
Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, siapa pun yang mendapat kesempatan mencetak gol memiliki nilai yang sama selama kontribusinya membantu tim mengamankan kemenangan di kandang.
"Alex memang seorang striker, tetapi bagi saya, tidak masalah jika besok justru kiper yang mencetak gol, itu tidak jadi soal," kata pelatih berlisensi UEFA Pro itu.
Laga pekan ke-5 Super League Persebaya vs PSS akan hadir di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu sore.
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