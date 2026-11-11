Pemain Timnas Indonesia Banyak yang Memar, John Herdman Tahan Latihan Berat
jpnn.com - Pelatih John Herdman belum langsung menggenjot kondisi fisik pemain Timnas Indonesia dalam pemusatan latihan (TC) di Bali.
Juru taktik asal Inggris itu lebih dahulu menerapkan latihan berintensitas ringan karena sejumlah pemain mengalami benturan dan memar.
Herdman menilai kondisi fisik skuad Garuda belum sepenuhnya ideal. Pasalnya, beberapa pemain baru saja melewati jadwal pertandingan padat bersama klub masing-masing.
Karena itu, dia tidak ingin mengambil risiko dengan memberikan menu latihan berat sejak awal TC. Beberapa pemain bahkan harus beristirahat agar kondisi tubuh mereka bisa pulih.
"Ada beberapa pemain yang mengalami luka ringan, benturan, dan memar. Namun, hari ini kami akan mengistirahatkan beberapa pemain dan tidak mengikutsertakan mereka dalam latihan untuk memastikan kondisi mereka tetap terjaga sepanjang pekan ini," kata John Herdman.
Herdman juga belum bersedia mengungkap identitas pemain yang mengalami benturan dan memar tersebut. Namun, dia memastikan seluruh pemain yang dipanggil sudah bergabung di Bali.
Menurut Herdman, kondisi tersebut cukup wajar mengingat sejumlah klub harus menjalani dua pertandingan dalam sepekan. Padatnya jadwal kompetisi domestik dan turnamen piala membuat waktu pemulihan pemain menjadi terbatas.
"Menurut saya, situasi seperti ini normal terjadi pada periode sekarang. Banyak klub yang saat ini memainkan dua pertandingan dalam sepekan, termasuk pertandingan piala dan liga," ujarnya.
Pelatih Timnas Indonesia mengungkapkan kondisi para pemainnya dalam pemusatan latihan di Bali. Sejumlah pemain mengalami luka ringan hingga memar.
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