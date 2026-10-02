Pemain Timnas Indonesia Dapat Ancaman Pembunuhan, John Herdman Sampai Buka Suara

jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengungkapkan bahwa sejumlah pemainnya pernah menerima ancaman pembunuhan melalui media sosial.

Ancaman tersebut muncul ketika hasil pertandingan dan performa tim tidak sesuai dengan harapan publik.

Herdman mengaku prihatin dengan kondisi itu. Menurutnya, kritik terhadap pemain merupakan hal yang wajar dalam sepak bola. Namun, ancaman dan perundungan di media sosial sudah melampaui batas.

"Anak-anak kami mendapatkan ancaman pembunuhan. Itu menyakitkan," kata John Herdman.

Pelatih asal Inggris itu meminta masyarakat Indonesia lebih bijak dalam menyampaikan komentar di media sosial. Dia mengingatkan bahwa para pemain juga manusia yang dapat terluka secara mental akibat perkataan yang mereka terima.

Herdman menegaskan bahwa para pemain Timnas Indonesia memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan kebahagiaan dan prestasi bagi sepak bola Tanah Air.

Sejumlah pemain bahkan memilih menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) agar bisa memperkuat Timnas Indonesia dan memberikan kontribusi untuk Merah Putih.

"Mereka tidak berada di sini untuk media sosial. Mereka berada di sini untuk kalian semua," ujar Herdman.