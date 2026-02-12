Pemain Timnas Indonesia U-17 Diminta Petik Pelajaran dari Kekalahan Atas China

jpnn.com - Timnas Indonesia U-17 mendapatkan pelajaran berharga dari dua laga uji coba melawan China.

Pada pertemuan kedua skuad asuhan Nova Arianto itu kembali telan kekalahan melawan tim Negeri Jiran dengan skor 2-3 di Indomilk Arena, Tangerang, Rabu (11/2).

Raihan ini sejatinya lebih baik setelah pada pertemuan pertama kalah dengan skor telak 0-7 dari tim Negeri Tirai Bambu.

Pada laga ini skuad Garuda Muda mampu mencetak dua gol melalui Chico Jericho Yarangga pada menit ke-22 dan penalti Miraj Rizki Sulaeman (48).

Permainan Timnas Indonesia U-17 tidak konsisten hingga akhir laga seusai jala gawang yang dikawal Noah Leo Duvert bobol oleh Zhao Songyuan di menit ke-9, He Sifan (36) dan Zhang Bolin (90).

Pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto mengungkapkan bahwa anak asuhannya harus bisa memanfaatkan kesempatan beruji coba melawan tim-tim yang tangguh.

Wajar selama ini mayoritas pemain Timnas Indonesia U-17 berkompetisi di level Elite Pro Academy (EPA).

“Kekalahan ini menjadi pelajaran besar buat kami. Dari situ kami bisa evaluasi soal disiplin bertahan, keberanian duel, dan kepercayaan diri pemain,” ujar pelatih kelahiran 4 November 1979 itu.