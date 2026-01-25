Pemain Timnas U-23 Dion Markx Resmi Berseragam Persib Bandung
jpnn.com, BANDUNG - Penggawa Timnas Indonesia U-23 Dion Markx diperkenalkan sebagai rekrutan anyar Persib Bandung untuk putaran dua BRI Super League 2025/26.
Pengumuman Dion Markx disampaikan melalui videotron di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) seusai pertandingan melawan PSBS Biak, Minggu (25/1/2026) malam.
Pemain berdarah Belanda-Indonesia itu merupakan pemain baru kedua yang direkrut Persib.
Sebelumnya, Maung Bandung memperkenalkan Layvin Kurzawa sebagai asupan tenaga baru di putaran dua.
Kehadiran bek tengah muda bertalenta ini pun cukup mengejutkan ribuan Bobotoh di stadion. Pasalnya, Dion tak pernah dirumorkan akan menjadi pemain baru Persib.
Pemain kelahiran Nijmegen, 29 Juni 2005 ini resmi menandatangani kontrak berdurasi 2,5 tahun bersama Persib.
Di usianya yang masih sangat muda, Dion datang dengan modal penting pengalaman bermain di Eropa serta jam terbang membela Timnas.
Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan menjelaskan bahwa perekrutan Dion merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh tim setelah melewati putaran pertama kompetisi.
Pemain Timnas Indonesia U-23 Dion Markx diperkenankan sebagai rekrutan anyar Persib Bandung di Stadion GBLA.
