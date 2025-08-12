Pemain Voli Putri Vietnam Menjalani Tes Kromosom di Tengah Kejuaraan Dunia U-21 2025

jpnn.com, JAKARTA - Dua pemain voli putri Vietnam di FIVB Volleyball Women’s U-21 World Championships 2025 saat ini tengah menjalani tes kromosom.

Kedua pemain tersebut yakni Dang Thi Hong dan Nguyen Phuong Quynh tidak ada dalam daftar pemain Vietnam saat menang melawan Puerto Rico, Selasa (12/8).

Melansir dari laman Volleytrails, tercatat keduanya menjalani tes kromosom dari FIVB untuk menentukan jenis kelamin yang dimiliki.

“Hari ini pada Kejuaraan Dunia U-21 di Indonesia, dua atlet Vietnam menjalani tes kromosom FIVB.”

“Akibatnya, mereka tidak dapat bermain dalam pertandingan hari ini melawan Puerto Riko. Hasil tes masih menunggu peninjauan lebih lanjut dari FIVB,” bunyi pengumuman dalam laman Volleytrails.

Pada laga tersebut Vietnam tetap tangguh dengan mampu meraih kemenangan dengan skor 3-1 (25-17, 25-21, 23-25, 22-25) atas Puerto Rico.

Dang Thi Hong dan Nguyen Phuong Quynh merupakan pemain andalan Vietnam sepanjang Kejuaraan Dunia U-21 2025.

Tercatat Dang Thi Hong bahkan masuk jajaran pendulang angka terbanyak ajang FIVB Volleyball Women’s U-21 World Championships 2025 dengan koleksi 83 poin.