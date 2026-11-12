Pemakzulan Gibran bin Jokowi di DPR Tetap Jalan

jpnn.com - Upaya pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di DPR RI hingga Kamis (12/11/2026), tetap berjalan melalui penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP).

Pada Kamis ini, DPR RI direncanakan menggelar Rapat Paripurna yang salah satunya beragendakan pengumuman usul penggunaan hak Anggota DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta.

Rapat paripurna itu rencananya dimulai pada pukul 14.00 WIB sebagaimana jadwal yang dibagikan pada Kamis pagi.

Sebelumya pada Rabu (11/11), ada sebanyak 120 Anggota DPR RI yang mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, buntut permasalahan ijazah putra Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) itu.

Selain soal pengusulan hak Anggota DPR RI, rapat tersebut juga beragendakan pandangan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang Usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI.

Kemudian, rapat paripurna itu juga beragendakan pembicaraan soal perpanjangan waktu pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Statistik, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Selain rapat paripurna, DPR RI juga akan menggelar rapat kerja antara Komisi III DPR RI dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk meminta penjelasan soal Penegakan hukum terhadap tindakan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI.

Komisi III DPR RI pun akan meminta penjelasan soal tindakan atau kegiatan lain yang dilakukan atau dikendalikan kepada para tersangka penyadapan ilegal (illegal interception).