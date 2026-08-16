Pemanah Ikan Hilang di Labuan Alas NTB Ditemukan Meninggal

jpnn.com - MATARAM - Seorang pria bernama Syamsuddin (42), warga Desa Tarusa, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh Tim SAR Gabungan. Korban sebelumnya dilaporkan hilang saat sedang memanah ikan di perairan Labuan Alas pada Jumat (14/8) malam.

Koordinator Pos SAR Sumbawa Kurais mengatakan berdasarkan informasi yang diterima Kantor SAR Mataram, Sabtu (15/8) pagi, korban diketahui berangkat memanah ikan sekitar pukul 18.40 WITA. Namun, hingga pukul 23.00 WITA, rekan korban yang ikut melaut telah pulang ke daratan, sementara Syamsuddin tidak kunjung kembali.

"Di lokasi kejadian, hanya ditemukan bak dan sepatu milik korban," ujarnya mewakili Kepala Kantor SAR Mataram Muhamad Hariyadi melalui keterangan resmi di Mataram, Minggu (16/8).

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Rescue Pos SAR Sumbawa segera dikerahkan menuju lokasi kejadian membawa peralatan SAR air, termasuk perahu karet dan alat pendeteksi bawah air Aqua Eye.

"Setelah dilakukan pencarian melalui perairan dan udara menggunakan drone, pada Minggu (16/8) pukul 09.45 WITA, korban akhirnya ditemukan masih di sekitar lokasi kejadian,” ungkapnya.

Selanjutnya, kata dia, korban langsung dievakuasi ke Puskesmas Buer sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Pihaknya menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur SAR gabungan serta masyarakat setempat yang telah bekerja keras membantu proses pencarian sejak hari pertama, hingga korban ditemukan dan dievakuasi hari ini.

Upaya pencarian ini melibatkan Tim SAR Gabungan dari unsur TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbawa, dan masyarakat/nelayan setempat di sekitar perairan Labuan Alas. (antara/jpnn)