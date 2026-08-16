Pemanah Ikan yang Dilaporkan Hilang di Labuan Alas Sudah Ditemukan, Begini Kondisinya

jpnn.com, SUMBAWA - Tim SAR menemukan seorang pria Syamsudin (42), warga Desa Tarusa, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang dilaporkan hilang saat sedang memanah ikan di Perairan Labuan Alas pada Jumat (14/8) malam dalam keadaan sudah meninggal dunia.

Koordinator Pos SAR Sumbawa Kurais mengatakan dari informasi yang diterima pada Sabtu (15/8) pagi, korban diketahui berangkat memanah ikan sekitar pukul 18.40 WITA.

Namun hingga pukul 23.00 WITA rekan korban yang ikut melaut telah kembali ke daratan, sementara korban tidak kunjung kembali.

"Di lokasi kejadian, hanya ditemukan bak dan sepatu milik korban," ujarnya mewakili Kepala Kantor SAR Mataram Muhamad Hariyadi melalui keterangan resmi di Mataram, Minggu.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Rescue Pos SAR Sumbawa segera dikerahkan menuju lokasi kejadian dengan membawa peralatan SAR air, termasuk perahu karet dan alat pendeteksi bawah air Aqua Eye.

"Setelah dilakukan pencarian melalui perairan dan udara menggunakan drone pada Minggu (16/8) pukul 09.45 WITA, korban akhirnya ditemukan masih di sekitar lokasi kejadian. Selanjutnya, korban langsung dievakuasi ke Puskesmas Buer sebelum diserahkan kepada pihak keluarga," ucapnya.

Pihaknya menyampaikan apresiasi seluruh unsur SAR gabungan serta masyarakat setempat yang telah bekerja keras membantu proses pencarian sejak hari pertama hingga korban berhasil ditemukan dan dievakuasi hari ini.

Upaya pencarian ini melibatkan tim SAR gabungan dari unsur TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbawa, dan masyarakat/nelayan setempat di sekitar perairan Labuan Alas. (antara/jpnn)