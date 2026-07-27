menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Pemancing Asal Jepara Tewas Terseret Ombak di Perairan Merak

Pemancing Asal Jepara Tewas Terseret Ombak di Perairan Merak

Pemancing Asal Jepara Tewas Terseret Ombak di Perairan Merak
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tim SAR gabungan melakukan pencarian korban tenggelam di Perairan Merak, Kota Cilegon. Foto: Humas Basarnas Banten

jpnn.com, MERAK - Hendri Wibowo (27), warga Jepara, Jawa Tengah ditemukan meninggal dunia di Perairan Merak, Kota Cilegon.

Hendri ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa setelah satu hari dinyatakan hilang pada Minggu (26/7) sekitar pukul 18.30 WIB. Ketika itu, dia sedang memancing bersama tiga rekannya.

Komandan Tim Rescue Basarnas Banten Suwarsito mengatakan korban diduga terseret ombak besar saat sedang memancing di Perairan Merak.

Baca Juga:

"Ombak besar datang menyapu lokasi tempat memancing korban sehingga almarhum terpeleset lalu terseret arus," ucap Suwarsito, Senin (27/7).

Menurut dia, operasi pencarian terhadap korban langsung dilakukan setelah pihaknya mendapat laporan pada Minggu (26/7) malam.

"Jasad korban baru ditemukan pada hari kedua operasi pencarian dalam keadaan meninggal dunia," ujarnya.

Baca Juga:

"Lokasi ditemukannya korban sekitar sepuluh meter dari tempat terakhir dinyatakan hilang," sambung dia.

Dia menjelaskan jasad korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panggung Rawi kemudian diserahkan kepada pihak keluarga.

Warga Jepara ditemukan tewas tenggelam di Perairan Merak setelah dinyatakan hilang terseret ombak besar.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI