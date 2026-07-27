Pemancing Asal Jepara Tewas Terseret Ombak di Perairan Merak

jpnn.com, MERAK - Hendri Wibowo (27), warga Jepara, Jawa Tengah ditemukan meninggal dunia di Perairan Merak, Kota Cilegon.

Hendri ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa setelah satu hari dinyatakan hilang pada Minggu (26/7) sekitar pukul 18.30 WIB. Ketika itu, dia sedang memancing bersama tiga rekannya.

Komandan Tim Rescue Basarnas Banten Suwarsito mengatakan korban diduga terseret ombak besar saat sedang memancing di Perairan Merak.

"Ombak besar datang menyapu lokasi tempat memancing korban sehingga almarhum terpeleset lalu terseret arus," ucap Suwarsito, Senin (27/7).

Menurut dia, operasi pencarian terhadap korban langsung dilakukan setelah pihaknya mendapat laporan pada Minggu (26/7) malam.

"Jasad korban baru ditemukan pada hari kedua operasi pencarian dalam keadaan meninggal dunia," ujarnya.

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"Lokasi ditemukannya korban sekitar sepuluh meter dari tempat terakhir dinyatakan hilang," sambung dia.

Dia menjelaskan jasad korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panggung Rawi kemudian diserahkan kepada pihak keluarga.