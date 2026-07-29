Pemancing Hilang di Kaimana Ditemukan Meninggal Dunia

jpnn.com - TIMIKA - Pemancing bernama Suhardin yang hilang kontak saat pergi memancing ikan di perairan Tanjung Bicari, Kabupaten Kaimana, Papua Barat, sejak Sabtu (25/7), ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR Gabungan menemukan jasad korban pada Rabu (29/7) siang.

Koordinator Pos SAR Kaimana Silas Wopari mengatakan pihak keluarga kemudian memastikan jasad yang ditemukan tersebut benar merupakan Suhardin yang telah hilang kontak sejak Sabtu saat pergi memancing ikan di perairan Tanjung Bicari, Kaimana.

"Korban yang ditemukan dapat dikenali oleh pihak keluarga. Bukti fisik yang dapat dijadikan sebagai barang bukti dari identitas korban, yaitu jam tangan yang masih ada di tangan sebelah kiri korban. Karena itu, keluarga korban menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan anggota keluarga yang dicari," ujar Silas dalam keterangan yang diterima di Timika, Rabu (29/7).

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Dengan ditemukannya korban, maka operasi SAR untuk pencarian Suhardin resmi ditutup. Upaya pencarian terhadap Suhardin melibatkan Tim SAR Gabungan dari Pos SAR Kaimana, TNI AL, Polairud, masyarakat dan keluarga korban.

"Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pencarian terhadap korban," kata Silas.

Pihaknya mengimbau masyarakat setempat yang menggunakan jasa transportasi laut agar lebih berhati-hati dalam melaksanakan aktivitas di perairan sekitar Kaimana, terutama memperhatikan kapasitas muat atau angkut kapal.

"Termasuk juga perhatikan kondisi kapal dan mesin yang akan digunakan, kemudian kelengkapan kapal untuk melakukan aktivitas di perairan," imbau Silas. (antara/jpnn)