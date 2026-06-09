Pemancing Tenggelam di Kali Lamong Ditemukan Meninggal Dunia
jpnn.com - SURABAYA - Seorang warga Surabaya, Jawa Timur, bernama Lukman Hakim (23) yang tenggelam di Kali Lamong, Kabupaten Gresik, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Selasa (9/6) pagi.
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Surabaya selaku SAR Mission Coordinator (SMC) Nanang Sigit menjelaskan bahwa korban ditemukan sekitar 131 meter dari lokasi awal tenggelam.
Penemuan korban kali pertama dilaporkan warga kepada Posko SAR. Warga melaporkan melihat ada jenazah dengan ciri-ciri pakaian terakhir yang digunakan korban.
"Sekitar pukul setengah enam pagi tadi, Tim SAR Gabungan mengevakuasi korban di lokasi yang dimaksud oleh warga,” kata Nanang. Dia menambahkan bahwa pihak keluarga meminta supaya korban langsung dibawa ke rumah duka.
Dengan telah ditemukannya korban dan diserahkan kepada pihak keluarga, maka Tim SAR Gabungan melakukan debriefing dan menutup operasi pencarian terhadap pemancing yang dilaporkan tenggelam di Kali Lamong itu.
Diberitakan sebelumnya, Lukman Hakim dilaporkan terpleset saat asyik memancing sehingga tenggelam di Sungai Kali Lamong, Senin (8/6) pagi. Insiden itu kali pertama dilaporkan oleh saksi bernama Riski yang merupakan saudara korban. (mcr23/jpnn)
Lukman Hakim, pemancing yang tenggelam di Kali Lamong, ditemukan meninggal dunia. Korban ditemukan sejauh 131 meter dari lokasi awal dilaporkan jatuh
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Ardini Pramitha
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