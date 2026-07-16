Pemancing Tenggelam di Pantai Pulau Merah belum Ditemukan, Tim SAR Terus Bergerak

jpnn.com - BANYUWANGI - Seorang pemancing yang dilaporkan terseret ombak di kawasan Pantai Pulau Merah Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, masih belum ditemukan.

Tim Pencarian dan Pertolongan (SAR) Gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap korban.

"Kami bersama seluruh unsur SAR akan memaksimalkan pencarian pada hari kedua ini, namun dengan mengedepankan keselamatan personel di lapangan," kata Kepala Kantor SAR Banyuwangi I Made Oka Astawa di Banyuwangi, Kamis (16/7).

Operasi SAR Gabungan pencarian terhadap pemancing bernama Muhammad Jafar Sodiq (35) warga Desa Sukorejo, Kecamatan Bangorejo, yang dinyatakan tenggelam sejak Rabu (15/7), itu melibatkan unsur Tim Rescue Basarnas Banyuwangi, BPBD, Polsek Pesanggaran, Koramil Pesanggaran, Satpolairud, Life Guard Pulau Merah, Damkar, Barak Rescue, RAPI, BSI, serta masyarakat setempat.

Menurut dia, Tim SAR Gabungan melanjutkan operasi pencarian hari kedua mulai pulul 07.00 WIB.

Pencarian diawali dengan briefing seluruh unsur SAR guna menyusun strategi yang efektif sesuai kondisi lapangan.

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Oka Astawa menjelaskan pada operasi hari kedua ini, pencarian dibagi menjadi tiga search and rescue unit (SRU).

Adapun SRU 1 melaksanakan pencarian visual di atas permukaan laut menggunakan satu unit perahu karet Basarnas dengan pola parallel search pattern pada area seluas sekitar 5,5 nautical mile.