Pemancing Tenggelam di Sungai Dodokan Ditemukan Meninggal Dunia

Tim SAR Mataram saat melakukan pencarian terhadap pemancing yang hilang di Sungai Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB di Lombok Barat, Rabu (22/4/2026). ANTARA/HO-Humas SAR Mataram.

jpnn.com - MATARAM - Seorang pemancing yang hilang tenggelam di Sungai Dodokan, Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, ditemukan dalam keadaan meninggal dunia oleh Tim SAR Mataram.

Korban bernama Safarudin (56), warga Dusun Segare Katon, ditemukan oleh tim penyelam pada Rabu (22/4) pukul 14.50 WITA.

"Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Rabu sore," kata Koordinator Lapangan Kantor SAR Mataram Fuad Hasan di Mataram, Rabu (22/4).

Menurut dia, jasad korban terdeteksi berada di dasar sungai, tepat di lokasi awal dilaporkan hilang, pada kedalaman sekitar enam meter.

"Setelah berhasil dievakuasi dari dasar sungai, jenazah korban langsung dibawa menuju rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga," ungkapnya.

Sebelumnya, operasi SAR dilakukan sejak laporan diterima pada pukul 11.22 WITA.

Tim Rescue Kantor SAR Mataram bersama unsur gabungan dari Polres Lombok Barat, Polsek Lembar, Damkar, BPBD, dan masyarakat setempat melakukan penyisiran menggunakan rubber boat, pemantauan darat, serta penggunaan alat deteksi bawah air aqua eye.

"Korban ditemukan di dasar sungai melalui proses penyelaman di sekitar LKP (last known position)," katanya.

