Pemancing yang Hilang di Lombok Barat Ditemukan Meninggal Dunia

Tim SAR gabungan saat melakukan pencarian terhadap seorang pemancing yang hilang di pantai di wilayah Kabupaten Lombok Barat di Mataram, Kamis (08/01/2026). ANTARA/HO-Humas SAR Mataram.

jpnn.com - Tim SAR gabungan mengevakuasi jasad seorang pemancing yang dilaporkan hilang di perairan Teluk Sepi Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Korban bernama Slamat (50), warga Dusun Lemer ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada Kamis petang (08/01)," Kepala Kantor SAR Mataram Muhamad Hariyadi di Mataram, Kamis (8/1/2026).

Korban sebelumnya dilaporkan hilang setelah pergi memancing sejak Rabu (07/01) pagi sekitar pukul 06.00 WITA.

Kecurigaan warga muncul lantaran hingga Kamis siang korban tak kunjung kembali, sementara sepeda motor miliknya masih terparkir di rumah salah seorang warga setempat.

Tim SAR segera mengerahkan tim rescue setelah menerima laporan dari pihak Polsek Sekotong.

"Tim rescue diberangkatkan menggunakan rescue car dengan dilengkapi peralatan SAR air hingga perlengkapan medis untuk melakukan penyisiran di lokasi kejadian," katanya.

Di tengah proses pencarian yang melibatkan tim gabungan dari Kantor SAR Mataram, Polsek Sekotong, Babinkamtibmas, Babinsa Buwun Mas, serta nelayan setempat, informasi mengenai keberadaan korban akhirnya membuahkan hasil.

Pada sore hari Kantor SAR Mataram menerima laporan bahwa warga dan nelayan setempat telah menemukan korban di sekitar lokasi kejadian.

Seorang pemancing bernama Slamat (50) ditemukan meninggal dunia di perairan Teluk Sepi Desa Buwun Mas, Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.

