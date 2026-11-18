jpnn.com, BREBES - Suasana Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Brebes tampak berbeda dengan kehadiran ribuan masyarakat memakai baju toga wisudawan pada Selasa (17/11) malam.

Sebanyak 4.305 Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) di Kabupaten Brebes resmi dinyatakan lulus mandiri atau graduasi.

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Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul dan Wamensos Agus Jabo saat hadir di acara wisuda graduasi mandiri yang diikuti ribuan penerima bansos KPM PKH di Brebes, Selasa (17/11) malam. Foto: Dokumentasi Kemensos

Dua ribuan di antaranya dihadirkan untuk mengikuti prosesi wisuda.

Pemandangan unik tadi terekam dalam malam puncak acara bertajuk Graduasi Mandiri KPM, Sosialisasi Agen Perlinsos, dan Penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat.

Para penerima bansos terlihat bahagia mengenakan toga wisuda lengkap dengan topi penutup kepala, layaknya mahasiswa yang merampungkan kuliah.

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Bahkan, beberapa peserta terlihat menaiki mobil pikap menuju lokasi acara, menghadirkan nuansa kebersamaan yang meriah.