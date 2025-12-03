Pemangkasan Diaspora Warnai Skuad Final Timnas Putri Indonesia untuk SEA Games 2025

jpnn.com - Timnas putri Indonesia akhirnya merilis daftar pemain yang akan diberangkatkan menuju SEA Games 2025.

Sebanyak 23 nama dipastikan masuk dalam skuad pilihan pelatih Akira Higashiyama untuk menghadapi turnamen yang digelar di Thailand tersebut.

Keputusan itu sekaligus mengakhiri proses seleksi panjang yang sebelumnya melibatkan 36 pemain, termasuk delapan pemain diaspora.

Dari delapan nama tersebut, hanya empat yang dipertahankan untuk tampil di Thailand, yakni Iris de Rouw, Emily Nahon, Felicia de Zeeuw, dan Isa Warps.

Mereka terpilih setelah melewati serangkaian uji coba, termasuk dua laga FIFA Women’s Matchday menghadapi Nepal dan Taiwan pada akhir November.

Sementara itu, empat diaspora lainnya, yaitu Isabel Kopp, Katarina Stalin, Isabel Nottet, dan Estella Loupatty dipastikan tidak masuk ke dalam rencana Akira.

Meski kehilangan beberapa nama diaspora, kekuatan inti Garuda Pertiwi tetap solid dengan diperkuat sejumlah pemain berpengalaman seperti Gea Yumanda, Safira Ika, Vivi Oktavia, hingga Zahra Muzdalifah

Dari lini depan, sorotan tertuju pada Claudia Scheunemann, penyerang muda yang merintis karier di Belanda bersama FC Utrecht.