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Pembacok Bobotoh di Bogor Bukan Suporter Bola, tetapi Ini Pemicunya

Pembacok Bobotoh di Bogor Bukan Suporter Bola, tetapi Ini Pemicunya
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Tersangka pembacokan terhadap Bobotoh berinisial MIR (29) dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolres Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (29/10/2026). ANTARA/M Fikri Setiawan

jpnn.com, BOGOR - Polisi memastikan tersangka pembacokan suporter Persib Bandung atau Bobotoh hingga korban meninggal dunia di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bukan merupakan suporter sepak bola.

Kapolres Bogor AKBP Arfan Zulkan Sipayung mengatakan tersangka berinisial MIR (29) merupakan warga Kecamatan Sukaraja, yang berdasarkan hasil pemeriksaan mengaku kerap mencari lawan tawuran di sekitar Jalan Raya Jakarta-Bogor.

"Saya pastikan bahwa tersangka bukan suporter tim mana pun," kata Arfan dalam konferensi pers di Mapolres Bogor, Cibinong, Kamis.

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Menurut dia, pembacokan terhadap korban berinisial ARK (16) tidak berkaitan dengan persaingan antarsuporter sepak bola, melainkan dipicu keinginan tersangka melakukan tawuran setelah melihat rombongan sepeda motor melintas.

"Jadi, sebenarnya pelaku ini berjalan bersama istrinya. Pelaku ataupun tersangka ini selalu membawa celurit di badannya," ujarnya.

Arfan mengatakan saat kejadian pada Minggu (25/10) malam, tersangka sedang membeli makanan bersama istrinya di sekitar Jalan Raya Jakarta-Bogor, Kecamatan Sukaraja.

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Tersangka kemudian melihat rombongan pengendara sepeda motor yang melintas seusai pertandingan Garudayaksa FC melawan Persib Bandung di Stadion Pakansari, Cibinong.

Melihat rombongan tersebut, tersangka yang telah membawa celurit secara spontan melakukan penyerangan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

Polisi memastikan tersangka pembacokan suporter Persib Bandung atau Bobotoh di Bogor bukan suporter sepak bola.

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