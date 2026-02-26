Pembacokan Mahasiswi UIN Suska Riau Dipicu Masalah Percintaan, Sontoloyo!
jpnn.com - Polisi masih menyelidiki motif penganiayaan dan pembacokan mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim II (UIN Suska) Riau bernama Faradhila Ayu Pramesi (23).
Peristiwa itu dialami Faradhila di tengah persiapan untuk seminar proposal skripsinya.
Pelaku pembacokan yang berinisial R (21) juga sudah ditangkap polisi.
Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru AKP Anggi Rian Diansyah menyebut pelaku telah diamankan di Polsek Binawidya.
Selain menangkap R, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa sebilah kapak dan parang yang digunakan dalam kejadian tersebut.
"Diduga dipicu persoalan pribadi terkait hubungan percintaan," kata AKP Anggi, Kamis (26/2/2026).
Walakin, polisi masih mendalami apa sebenarnya motif R tega menganiaya dan membacok Faradhila.
Konon pembacokan mahasiswi UIN Suska Riau bernama Faradhila Ayu Pramesi (23) oleh pelaku R dipicu masalah percitaan.
