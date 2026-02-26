menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Pembacokan Mahasiswi UIN Suska Riau Dipicu Masalah Percintaan, Sontoloyo!

Pembacokan Mahasiswi UIN Suska Riau Dipicu Masalah Percintaan, Sontoloyo!

Pembacokan Mahasiswi UIN Suska Riau Dipicu Masalah Percintaan, Sontoloyo!
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelaku pembacok mahasiswi UIN Suska Riau digiring ke sel tahanan. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com - Polisi masih menyelidiki motif penganiayaan dan pembacokan mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim II (UIN Suska) Riau bernama Faradhila Ayu Pramesi (23).

Peristiwa itu dialami Faradhila di tengah persiapan untuk seminar proposal skripsinya.

Pembacokan Mahasiswi UIN Suska Riau Dipicu Masalah Percintaan, Sontoloyo!Tangkapan layar video beredar saat mahasiswi UIN Suska Riau dievakuasi seusai dibacok. Foto:Source for JPNN.

Baca Juga:

Pelaku pembacokan yang berinisial R (21) juga sudah ditangkap polisi.

Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru AKP Anggi Rian Diansyah menyebut pelaku telah diamankan di Polsek Binawidya.

Selain menangkap R, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa sebilah kapak dan parang yang digunakan dalam kejadian tersebut.

Baca Juga:

"Diduga dipicu persoalan pribadi terkait hubungan percintaan," kata AKP Anggi, Kamis (26/2/2026).

Walakin, polisi masih mendalami apa sebenarnya motif R tega menganiaya dan membacok Faradhila.

Konon pembacokan mahasiswi UIN Suska Riau bernama Faradhila Ayu Pramesi (23) oleh pelaku R dipicu masalah percitaan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI