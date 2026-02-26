Pembacokan Mahasiswi UIN Suska Riau, Pelaku Akhirnya Ditangkap

jpnn.com, RIAU - Tim Satreskrim Polresta Pekanbaru akhirnya menangkap RM, terduga pelaku pembacokan terhadap seorang mahasiswi di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Kamis (26/2/2026).

Pelaku diamankan tidak lama setelah kejadian berdarah yang terjadi di Gedung Belajar Fakultas Syariah tersebut.

Saat ini, RM telah dibawa ke Mapolresta Pekanbaru untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Baca Juga: Mahasiswi UIN Suska Dibacok Saat Hendak Seminar Proposal

Kasatreskrim Polresta Pekanbaru, AKP Anggi Rian Diansyah, pun telah mengonfirmasi penangkapan tersebut.

“Pelaku sudah kami amankan. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mendalami motif dan kronologi lengkap kejadian,” kata AKP Anggi Rian.

Menurutnya, peristiwa pembacokan terjadi saat korban tengah bersiap mengikuti Seminar Proposal (Sempro) di dalam ruang sidang.

Pelaku yang diketahui juga merupakan mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum berada di lokasi dengan alasan menunggu dosen penguji. Namun secara tiba-tiba, RM menyerang korban menggunakan senjata tajam.

Akibat serangan tersebut, korban mengalami luka bacok serius di bagian tangan dan kening.