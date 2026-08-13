Pembagian Grup Championship Indonesia: Derbi Papua hingga Duel Klub Degradasi Jadi Bumbu

jpnn.com - Peta persaingan Championship Indonesia 2026/2027 akhirnya terungkap.

Operator kompetisi I League telah menetapkan pembagian 20 peserta ke dalam dua wilayah, yakni Barat dan Timur, yang masing-masing dihuni 10 klub.

Kompetisi kasta kedua sepak bola Indonesia itu dijadwalkan mulai bergulir pada 18 September 2026.

Artinya, para kontestan kini hanya memiliki waktu sekitar satu bulan untuk mematangkan skuad sebelum pertarungan resmi dimulai.

Sorotan besar langsung tertuju ke Wilayah Barat. Dua klub yang musim lalu masih berlaga di Super League, Semen Padang dan PSIS Semarang, harus memulai perjuangan dari Championship Indonesia setelah terdegradasi pada musim 2025/2026.

Keduanya tidak mendapatkan jalur yang mudah.

Semen Padang dan PSIS harus bersaing dengan sejumlah klub berpengalaman seperti Persiraja Banda Aceh, PSMS Medan, serta PSPS Pekanbaru.

Berbeda dengan Wilayah Barat, Grup Timur menyimpan duel yang tak kalah menarik.