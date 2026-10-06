Pembalap Binaan AHM Persembahkan Podium di Moto4 Asia Cup Jepang
jpnn.com, JAKARTA - Kekecewaan pada Race 1 sama sekali tak membuat mental Muhammad Badly Ayatullah jatuh.
Pembalap muda asal Luwu Timur, Sulawesi Selatan, itu menemukan bahan bakar baru untuk bangkit.
Esok harinya (Race 2), di Sirkuit Motegi, Jepang, Minggu (4/10), Badly menjawab tuntas rasa penasarannya.
Tampil lepas di putaran ketiga Idemitsu Moto4 Asia Cup (IM4AC) 2026, talenta binaan PT. Astra Honda Motor (AHM) tersebut sukses mengamankan podium ketiga.
Start dari posisi kesembilan tak menyurutkan agresivitas Badly.
Sejak kibatan bendera start, dia langsung melesat masuk grup terdepan, bahkan sempat mengambil alih pimpinan balapan.
Drama saling salip berlangsung sengit hingga tikungan pamungkas di lap terakhir, sebelum Badly akhirnya menyentuh garis finis dan mengibarkan bendera Merah Putih di podium Motegi.
"Saya mulai balapan dengan start yang baik, mempelajari celah, lalu menyerang di lap-lap akhir. Alhamdulillah berhasil. Terima kasih atas dukungannya," ungkap Badly penuh syukur.
Tampil lepas di putaran ketiga Moto4 Asia Cup (IM4AC) 2026, talenta binaan PT. Astra Honda Motor (AHM) Badly sukses mengamankan podium ketiga.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pembalap Muda Indonesia Rebut Double Winner di HTTC Thailand
- Pembalap Muda Astra Honda Bidik Podium di Moto4 Asia Sepang
- Pertamina MRS 2026, Wujudkan Asa Pembalap Muda RI Menuju Panggung Dunia
- Veda Ega Dapat Atensi dari Bos Gresini Racing, Carlo: Dia Sangat Kuat
- ATC 2025 Jepang, Pembalap Muda Badly Ayatullah Masuk Top 3 Klasemen
- MotoGP San Marino, 4 Pembalap Indonesia Akan Berlaga di 3 Kelas Bergengsi