Pembalap Binaan AHM Persembahkan Podium di Moto4 Asia Cup Jepang

jpnn.com, JAKARTA - Kekecewaan pada Race 1 sama sekali tak membuat mental Muhammad Badly Ayatullah jatuh.

Pembalap muda asal Luwu Timur, Sulawesi Selatan, itu menemukan bahan bakar baru untuk bangkit.

Esok harinya (Race 2), di Sirkuit Motegi, Jepang, Minggu (4/10), Badly menjawab tuntas rasa penasarannya.

Tampil lepas di putaran ketiga Idemitsu Moto4 Asia Cup (IM4AC) 2026, talenta binaan PT. Astra Honda Motor (AHM) tersebut sukses mengamankan podium ketiga.

Start dari posisi kesembilan tak menyurutkan agresivitas Badly.

Sejak kibatan bendera start, dia langsung melesat masuk grup terdepan, bahkan sempat mengambil alih pimpinan balapan.

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Drama saling salip berlangsung sengit hingga tikungan pamungkas di lap terakhir, sebelum Badly akhirnya menyentuh garis finis dan mengibarkan bendera Merah Putih di podium Motegi.

"Saya mulai balapan dengan start yang baik, mempelajari celah, lalu menyerang di lap-lap akhir. Alhamdulillah berhasil. Terima kasih atas dukungannya," ungkap Badly penuh syukur.