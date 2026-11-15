menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Pembalap Dunia Akan Ambil Bagian dalam FIA Rallycross World Cup Indonesia 2026

Pembalap Dunia Akan Ambil Bagian dalam FIA Rallycross World Cup Indonesia 2026

Pembalap Dunia Akan Ambil Bagian dalam FIA Rallycross World Cup Indonesia 2026
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi FIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 yang rencananya akan digelar di Ancol pada Sabtu (5/12) dan Minggu (6/12) mendatang. Foto: Dokumentasi FIA

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia akan mencatatkan sejarah baru dengan menggelar event motorsport internasional bertajuk FIA Rallycross World Cup Indonesia 2026.

Ajang tersebut dijadwalkan berlangsung di Ancol, Jakarta, pada Sabtu (5/12) dan Minggu (6/12) mendatang.

SARGA MOTORSPORT mendapatkan kepercayaan dari Federation Internationale de l'Automobile (FIA) untuk menggelar Kejuaraan Dunia rallycross tersebut untuk kali pertama di Indonesia.

Baca Juga:

Ajang FIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 rencananya akan berlangsung di Ancol dengan panjang lintasan 1,37 kilometer serta kombinasi 60 persen aspal, 40 persen gravel (tanah dan kerikil).

Lintasan ini juga memiliki 11 tikungan dengan arah berlawanan jarum jam, satu jump zone, dan satu joker lap.

Progres pembangunan sirkuit tersebut tercatat saat ini mencapai 90 persen dan ditargetkan akan rampung pada pekan keempat November 2026.

Baca Juga:

Ajang FIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 juga akan diramaikan dengan Sebastien Loeb.

Legenda reli asal Prancis tercatat akan memperkuat SARGA MOTORSPORT di kategori RX1.

Indonesia akan mencatatkan sejarah baru dengan menggelar event motorsport internasional bertajuk FIA Rallycross World Cup Indonesia 2026.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co