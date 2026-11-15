Pembalap Dunia Akan Ambil Bagian dalam FIA Rallycross World Cup Indonesia 2026

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia akan mencatatkan sejarah baru dengan menggelar event motorsport internasional bertajuk FIA Rallycross World Cup Indonesia 2026.

Ajang tersebut dijadwalkan berlangsung di Ancol, Jakarta, pada Sabtu (5/12) dan Minggu (6/12) mendatang.

SARGA MOTORSPORT mendapatkan kepercayaan dari Federation Internationale de l'Automobile (FIA) untuk menggelar Kejuaraan Dunia rallycross tersebut untuk kali pertama di Indonesia.

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Ajang FIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 rencananya akan berlangsung di Ancol dengan panjang lintasan 1,37 kilometer serta kombinasi 60 persen aspal, 40 persen gravel (tanah dan kerikil).

Lintasan ini juga memiliki 11 tikungan dengan arah berlawanan jarum jam, satu jump zone, dan satu joker lap.

Progres pembangunan sirkuit tersebut tercatat saat ini mencapai 90 persen dan ditargetkan akan rampung pada pekan keempat November 2026.

Ajang FIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 juga akan diramaikan dengan Sebastien Loeb.

Legenda reli asal Prancis tercatat akan memperkuat SARGA MOTORSPORT di kategori RX1.