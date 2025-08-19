menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » Pembalap Gresini Racing Fokus Raih Hasil Positif di MotoGP Hungaria

Pembalap Gresini Racing Fokus Raih Hasil Positif di MotoGP Hungaria

Pembalap Gresini Racing Fokus Raih Hasil Positif di MotoGP Hungaria
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Duo pembalap Gresini Racing di MotoGP. Foto: gresiniracing

jpnn.com, JAKARTA - Federal Oil kembali bangga dengan performa pembalap Tim BK8 Gresini Racing, Alex Marquez dan Fermin Aldeguer di MotoGP Austria 2025, (16-17/8).

Saat Alex Marquez harus menjalani long lap penalty akibat kejadian sebelumnya di Brno, Fermin tampil penuh performa.

Fermin Aldeguer yang mengawali start dari posisi keenam, mampu mengejutkan para lawannya.

Baca Juga:

Rookie itu menyalip Pedro Acosta dan Francesco Bagnaia, lalu berhasil menundukkan Marco Bezzecchi sehingga sukses menusuk ke posisi kedua.

Fermin Aldeguer, bahkan sempat memangkas jarak dengan Marquez hingga hanya satu detik.

Rider Spanyol itu mengaku tak menyangka dengan hasil luar biasa yang diraihnya, meski start dari posisi enam dan menurutnya salah satu balapan terbaiknya serta mudah dilakukan.

Baca Juga:

“Saya, bahkan tidak tahu bagaimana saya melakukannya. Ada hari-hari di mana masuk ke lintasan dan segala sesuatu berjalan dengan sempurna."

"Saya merasakan perasaan yang luar biasa sejak awal dan makin lama saya berkendara, makin cepat saya melaju. Ini adalah balapan yang fantastis dan tak terduga, karena trek Austria bukanlah favorit saya selama ini," kata dia.

Pembalap Gresini Racing memastikan fokus untuk hasil terbaik pada seri MotoGP Hungaria, pekan depan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI