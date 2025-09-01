menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Pembalap Indonesia Tampil Impresif di ARRC 2025 Mandalika, Arbi Fokus Seri Sepang

Pembalap Indonesia Tampil Impresif di ARRC 2025 Mandalika, Arbi Fokus Seri Sepang

Pembalap Indonesia Tampil Impresif di ARRC 2025 Mandalika, Arbi Fokus Seri Sepang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Fadillah Arbi di ARRC 2025 Mandalika. Foto: ahm

jpnn.com, JAKARTA - Pembalap muda Indonesia tampil impresif di ajang Asia Road Racing Championship (ARRC) 2025 seri Mandalika.

Race 1

Pada race pertama yang berlangsung di Sirkuit Mandalika, Sabtu (30/8), pembalap Astra Honda Racing Team (AHRT), Fadillah Arbi Aditama dan M. Adenanta, sukses menyapu bersih podium pertama di kelas Asia Production 250 (AP250) dan Supersports 600 (SS600).

Baca Juga:

Lampu start menyala membuka race pertama AP250, Arbi yang start dari posisi ketiga langsung menyodok berjibaku dengan rombongan depan.

Tak butuh waktu lama, pemuda asal Purworejo, Jawa Tengah itu mengambil alih pimpinan balap di lap pertama.

Meski sempat turun ke posisi kedua di lap keempat, tetapi performa tangguh CBR250RR membuatnya kembali memimpin balapan.

Baca Juga:

Terus dibayangi pembalap lain, akhirnya Arbi mengunci kemenangan dengan selisih waktu 0,784 detik dengan pembalap kedua.

Sementara itu rekannya, Davino Britani juga menunjukkan perjuangan luar biasa. Start dari posisi ke-24, dia tampil memukau dan finis di posisi kedelapan.

Pembalap muda Indonesia tampil impresif di ajang Asia Road Racing Championship (ARRC) 2025 seri Mandalika.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI