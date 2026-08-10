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Pembalap Indonesia Veda Ega Raih Poin Penting di Moto3 Inggris

Pembalap Indonesia Veda Ega Raih Poin Penting di Moto3 Inggris
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Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama. Foto: Honda Team Asia.

jpnn.com, JAKARTA - Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, menuntaskan balapan Moto3 Inggris 2026 di posisi kesembilan.

Membela Honda Team Asia, Veda harus melewati balapan yang penuh perubahan posisi di Sirkuit Silverstone, Northamptonshire, Minggu.

Memulai lomba dari posisi ke-15, Veda langsung tampil agresif.

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Dia naik ke posisi ke-11 pada awal balapan dan perlahan masuk dalam persaingan kelompok depan.

Perjalanan Veda sepanjang balapan berlangsung naik turun.

Sempat merosot ke posisi ke-13, pembalap 17 tahun itu kemudian bangkit dan, bahkan menempati posisi ketujuh pada pertengahan lomba.

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Dari posisi tersebut, Veda menjadi bagian dari rombongan kedua yang berusaha mengejar enam pembalap di depan.

Memasuki fase akhir, persaingan makin ketat. Veda kembali turun hingga posisi ke-12 sebelum menemukan ritmenya lagi.

Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, menuntaskan balapan Moto3 Inggris 2026 di posisi kesembilan.

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