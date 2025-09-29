Pembalap Motor di Pekanbaru Kritis Seusai Menabrak Mobil dari Belakang

jpnn.com - PEKANBARU - Seorang pria pengendara sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa nomor polisi kritis setelah menabrak mobil di Jalan Naga Sakti jalur utara, dekat Masjid Al-Munawaroh, Kecamatan Bina Widya, Minggu (28/9) sekitar pukul 17.45 WIB.

Kasatlantas Polresta Pekanbaru AKP Satrio BW Wicaksana mengatakan, seusai mendapat informasi pihaknya langsung menuju lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Berdasarkan olah TKP diketahui kecelakaan bermula ketika mobil Honda HR-V berwarna merah BM 1692 OC yang dikemudikan Marton (52) bergerak dari arah barat menuju timur.

“Saat tiba di lokasi kejadian, mobil tersebut ditabrak dari belakang oleh sepeda motor Suzuki Satria FU yang melaju kencang di jalur yang sama,” kata Satrio.

Pengendara motor diduga sedang melakukan aksi balap liar itu, kebut-kebutan, tidak konsentrasi, dan kemudian menabrak Honda HR-V.

Akibat tabrakan itu, pengendara motor mengalami luka parah di bagian kepala, dada, dan paha kiri.

Korban langsung dilarikan ke RS Prima Pekanbaru dalam kondisi tidak sadarkan diri.

“Identitas pengendara motor masih dalam penyelidikan karena yang bersangkutan tidak sadarkan diri dan tidak membawa identitas,” tutur Satrio.