Pembalap Muda Astra Honda Bidik Podium di Moto4 Asia Sepang
jpnn.com, JAKARTA - Empat pembalap muda binaan PT. Astra Honda Motor (AHM) kembali bersiap menguji kemampuan di putaran kedua Idemitsu Moto4 Asia Cup (IM4AC) 2026.
Putaran kedua berlangsung di Sirkuit Sepang, Malaysia, pada 31 Juli hingga 2 Agustus.
Usai jeda kompetisi hampir empat bulan sejak seri pembuka di Thailand, para lulusan Astra Honda Racing School (AHRS) memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kemampuan, sekaligus mengevaluasi performa.
Mereka ialah Bintang Pranata Sukma, Resky Yusuf, Muhammad Badly Ayatullah, dan Maulana Malik.
Modal kepercayaan diri dibawa Bintang setelah meraih podium ketiga pada balapan pertama di Buriram dan kini menempati posisi keempat klasemen sementara.
Sementara itu, Badly sukses finis di enam besar pada race kedua, sedangkan Resky dan Maulana turut mengoleksi poin penting sebagai bekal menghadapi persaingan musim ini.
Bintang mengaku sudah mempersiapkan diri menghadapi karakter Sepang yang dikenal cepat, teknis, dan menuntut konsistensi.
Pengalaman menjalani sesi prates di lintasan tersebut juga menjadi bekal berharga untuk tampil maksimal.
Empat pembalap muda binaan PT. Astra Honda Motor (AHM) kembali bersiap menguji kemampuan di putaran kedua Idemitsu Moto4 Asia Cup (IM4AC) 2026.
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