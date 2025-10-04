Pembalap Muda Indonesia Bertekad Tampil Impresif di Race 2 ATC 2025 Mandalika
jpnn.com, MANDALIKA - Putaran ke-5 Asia Talent Cup (ATC) 2025 di Sirkuit Mandalika, NTB, Sabtu (4/10), tidak menjadi trek keberuntungan para pembalap tanah air yang didukung Astra Honda Motor.
Race 1 pada Sabtu (4/10) menyuguhkan pertarungan sengit yang melibatkan total sepuluh pembalap, lima di antaranya dari tanah air.
Davino Britani mengawali perlombaan cukup baik. Start dari grid ke-10, Davino menghabiskan sebagian besar lomba bertarung di barisan depan.
Memasuki lap terakhir, Davino yang berada di posisi kelima, memanfaatkan kekacauan yang terjadi pada akhir balapan, ketika Ryota Ogiwara dan Seiryu Ikegami terjatuh di tikungan terakhir jelang garis finis.
Davino akhirnya berhasil finis keempat, terpaut kurang dari setengah detik dari sang pemenang, Alfonsi Daquin.
Tembus empat besar menandai hasil terbaik rider nomor #7 sejauh musim ini.
"Saya melakukan start cukup bagus sehingga selepas tikungan pertama saya masuk dalam top grup. Saya mencoba untuk terus bertahan di grup depan tersebut."
"Di lap terakhir, terjadi insiden beberapa pembalap terdepan jatuh dan saya mencoba memanfaatkan situasi tersebut dan finis ke-4. Race 2 saya akan mencoba lebih baik lagi," kata Davino seusai balapan.
