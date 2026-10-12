Pembalap Muda Indonesia Kibarkan Merah Putih di Podium Moto4 Asia Cup 2026

jpnn.com, JAKARTA - Raungan mesin di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika akhir pekan kemarin menjadi hal spesial bagi dua pembalap muda binaan PT. Astra Honda Motor (AHM), Bintang Pranata Sukma dan Resky Yusuf.

Bagi mereka berdua, setiap jengkal lintasan adalah pertaruhan mental, ketangguhan, dan napas pantang menyerah.

Di tengah sengitnya persaingan Moto4 Asia Cup (IM4AC) 2026 yang berlangsung Sabtu dan Minggu (10–11/10), keduanya sukses mengibarkan bendera Merah Putih dari atas podium.

Baca Juga: Pembalap Binaan AHM Persembahkan Podium di Moto4 Asia Cup Jepang

Sabtu sore menjadi panggung bagi Bintang. Mengawali balapan dari pole position, jalan Bintang tak lantas mulus.

Pengibaran red flag di lap kedua sempat memotong ritme, membuat atmosfer balapan kian menegangkan.

Namun, saat balapan dilanjutkan 10 lap, Bintang bertarung habis-habisan di rombongan terdepan hingga tikungan terakhir. Hasilnya, podium kedua berhasil disabet.

Baca Juga: Pembalap Muda Astra Honda Bidik Podium di Moto4 Asia Sepang

"Race pertama sesuai ekspektasi. Sayangnya di race kedua, ada sedikit insiden di tikungan terakhir yang buat saya melebar sampai finis posisi keempat," ujar Bintang.

Dia berhasil mencatatkan fastest lap 1 menit 42,271 detik di balapan kedua.