Pembalap Paling Kencang di FP1 MotoGP San Marino Kecelakaan
jpnn.com - MISANO - Latihan bebas atau free practice 1 MotoGP San Marino di Misano World Circuit Marco Simoncelli, Jumat (12/9) sore WIB berlangsung ketat.
Banyak pembalap berupaya mengeluarkan seluruh daya motornya di latihan pertama ini.
Fabio Di Giannantonio, Fabio Quartararo, Luca Marini, Marco Bezzecchi, Marc Marquez, Alex Marquez, dan Franco Morbidelli bergantian memimpin jalannya latihan berdurasi 45 menit itu.
Morbidelli akhirnya menjadi yang terbaik dengan catatan waktu satu menit 31,342 detik, berjarak 0,249 detik dari Quartararo yang mengakhiri FP1 di urutan kedua.
Insiden terjadi melibatkan Morbidelli. Tak lama setelah menempatkan waktunya di urutan pertama, dan di saat waktu latihan akan berakhir, Morbidelli kecelakaan di Turn 10.
Namun, Morbidelli terlihat tak menderita kesakitan, mencari 'tumpangan' untuk kembali ke pit lane. Tak ada yang menggeser catatan waktu Morbidelli di waktu yang tersisa. (mgp/jpnn)
Hasil FP1 MotoGP San Marino
Pos Rider Nat Team Time/Diff Lap Max
1. Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) 1'31.342s 13/17 298k
2. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.249s 18/18 295k
3. Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.254s 16/20 301k
4. Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +0.258s 13/20 298k
5. Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP25) +0.269s 18/21 301k
6. Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.271s 17/19 303k
7. Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.321s 18/20 302k
8. Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) +0.333s 19/22 300k
9. Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) +0.467s 18/19 297k
10. Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP25) +0.498s 17/18 300k
11. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) +0.587s 7/19 300k
12. Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.636s 19/22 300k
13. Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.673s 18/19 298k
14. Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.675s 16/16 298k
15. Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.817s 17/19 299k
16. Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +0.943s 17/18 297k
17. Maverick Vinales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.964s 18/19 296k
18. Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.129s 19/19 296k
19. Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25) +1.167s 20/20 296k
20. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.168s 15/23 302k
21. Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) +1.195s 13/17 293k
22. Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +1.582s 11/17 299k
23. Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda LCR (RC213V) +2.242s 17/22 297k
data: Crash
MotoGP San Marino 2025
Jumat (12/9)
15.45-16.30 WIB: Free Practice 1 (Franco Morbidelli)
20.00-21.00 WIB: Practice
Sabtu (13/9)
15.10-15.40 WIB: Free Practice 2
15.50-16.05 WIB: Qualifying 1
16.15-16.30 WIB: Qualifying 2
20.00 WIB: Sprint 13 Laps
Minggu (14/9)
14.40-14.50 WIB: Warm Up
19.00 WIB: Grand Prix 27 Laps
Cek hasil latihan bebas pertama MotoGP San Marino 2025 di sini. Jangan lupa, ada Practice malam nanti.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- MotoGP San Marino, 4 Pembalap Indonesia Akan Berlaga di 3 Kelas Bergengsi
- MotoGP San Marino, Marc Marquez Berambisi Menang di Sirkuit Misano
- Marc Marquez Sengaja Mengalah dari Alex Marquez di Catalunya, Ini Pemicunya
- MotoGP San Marino Akhir Pekan Ini: Marc Marquez Vs Fan Rossi
- Daftar 12 Pembalap MotoGP yang Ikut Parade di Mataram
- Klasemen MotoGP 2025 Seusai Balapan di Catalunya