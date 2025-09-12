Pembalap Paling Kencang di FP1 MotoGP San Marino Kecelakaan

jpnn.com - MISANO - Latihan bebas atau free practice 1 MotoGP San Marino di Misano World Circuit Marco Simoncelli, Jumat (12/9) sore WIB berlangsung ketat.

Banyak pembalap berupaya mengeluarkan seluruh daya motornya di latihan pertama ini.

Fabio Di Giannantonio, Fabio Quartararo, Luca Marini, Marco Bezzecchi, Marc Marquez, Alex Marquez, dan Franco Morbidelli bergantian memimpin jalannya latihan berdurasi 45 menit itu.

Morbidelli akhirnya menjadi yang terbaik dengan catatan waktu satu menit 31,342 detik, berjarak 0,249 detik dari Quartararo yang mengakhiri FP1 di urutan kedua.

Insiden terjadi melibatkan Morbidelli. Tak lama setelah menempatkan waktunya di urutan pertama, dan di saat waktu latihan akan berakhir, Morbidelli kecelakaan di Turn 10.

Namun, Morbidelli terlihat tak menderita kesakitan, mencari 'tumpangan' untuk kembali ke pit lane. Tak ada yang menggeser catatan waktu Morbidelli di waktu yang tersisa. (mgp/jpnn)

Hasil FP1 MotoGP San Marino

Pos Rider Nat Team Time/Diff Lap Max

1. Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) 1'31.342s 13/17 298k

2. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.249s 18/18 295k

3. Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.254s 16/20 301k

4. Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +0.258s 13/20 298k

5. Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP25) +0.269s 18/21 301k

6. Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.271s 17/19 303k

7. Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.321s 18/20 302k

8. Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) +0.333s 19/22 300k

9. Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) +0.467s 18/19 297k

10. Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP25) +0.498s 17/18 300k

11. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) +0.587s 7/19 300k

12. Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.636s 19/22 300k

13. Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.673s 18/19 298k

14. Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.675s 16/16 298k

15. Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.817s 17/19 299k

16. Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +0.943s 17/18 297k

17. Maverick Vinales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.964s 18/19 296k

18. Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.129s 19/19 296k

19. Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25) +1.167s 20/20 296k

20. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.168s 15/23 302k

21. Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) +1.195s 13/17 293k

22. Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +1.582s 11/17 299k

23. Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda LCR (RC213V) +2.242s 17/22 297k

data: Crash

MotoGP San Marino 2025

Jumat (12/9)

15.45-16.30 WIB: Free Practice 1 (Franco Morbidelli)

20.00-21.00 WIB: Practice

Sabtu (13/9)

15.10-15.40 WIB: Free Practice 2

15.50-16.05 WIB: Qualifying 1

16.15-16.30 WIB: Qualifying 2

20.00 WIB: Sprint 13 Laps

Minggu (14/9)

14.40-14.50 WIB: Warm Up

19.00 WIB: Grand Prix 27 Laps