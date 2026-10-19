Pembangunan 2 Jembatan Gunong Cut Dikebut

jpnn.com, ACEH - Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Nagan Raya Muhammad Saleh mengatakan percepatan pekerjaan struktur bawah jembatan yang rusak akibat bencana hidrometeorologi di Aceh pada November 2025, menjadi prioritas.

Tahap ini meliputi pembongkaran beton, penggalian, dan pemasangan cincin sumuran sebagai bagian dari fondasi jembatan.

“Mengingat waktunya sudah mendekati Desember dan juga memasuki musim hujan, kami minta pekerjaan bangunan bawah, khususnya abutment, bisa dipercepat,” kata Saleh saat meninjau pembangunan Jembatan Gunong Cut II.

Setelah pemasangan cincin sumuran selesai, pekerjaan akan berlanjut pada pembangunan abutment atau pangkal jembatan di sisi kiri dan kanan.

Tahap berikutnya adalah pembangunan struktur atas, termasuk lantai dan gelagar.

Untuk mengejar target, Saleh akan mendorong pekerja dan konsultan mempercepat pengerjaan. Jika diperlukan, pekerjaan dapat dilakukan pada siang dan malam hari.

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Menurut Saleh, pekerjaan struktur atas relatif lebih memungkinkan untuk dilanjutkan ketika hujan turun. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memasang tenda agar pekerjaan tetap berjalan.

“Kalau ini tidak terlalu tergantung lagi dengan curah hujan. Pekerjaan bisa tetap dilakukan dalam kondisi hujan dengan memasang tenda,” katanya.