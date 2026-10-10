Pembangunan 93 Sekolah Rakyat Dilanjutkan Demi Pendidikan yang Lebih Baik

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus menggeber pembangunan 93 unit sekolah rakyat di berbagai daerah di Indonesia pada tahap II sepanjang 2026.

Proyek infrastruktur ini diarahkan untuk memperluas akses berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan pihaknya mengawal langsung pelaksanaan pembangunan agar seluruh fasilitas seperti ruang kelas, asrama, laboratorium, fasilitas kesehatan, lapangan olahraga, hingga sarana pendukung lainnya terbangun secara layak dan aman bagi para siswa.

Dia menyebut pembangunan Sekolah Rakyat harus dilaksanakan dengan baik dan memperhatikan kelayakan seluruh fasilitas.

"Kami ingin memastikan anak-anak mendapatkan lingkungan belajar dan tempat tinggal yang mendukung mereka untuk belajar, berkembang, serta meraih masa depan yang lebih baik," ujar Dody dalam siaran persnya, Sabtu (10/10).

Program Sekolah Rakyat dirancang dengan konsep pendidikan berasrama (boarding school). Melalui pendekatan terpadu ini, seluruh peserta didik tidak hanya mengikuti kegiatan belajar-mengajar formal, melainkan juga memperoleh pemenuhan kebutuhan hidup pokok secara menyeluruh.

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"Di Sekolah Rakyat, anak-anak memperoleh pendidikan, tempat tinggal, makanan, pendampingan, dan pembinaan dalam sistem berasrama," ujarnya.

Terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut ditujukan agar para siswa dapat fokus mengembangkan potensi akademik, pembentukan karakter, serta merencanakan masa depan tanpa terbebani kendala ekonomi keluarga.