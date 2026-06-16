Pembangunan Gedung Sekolah Belum Jadi, SMAN 28 Bandung Mulai Buka Penerimaan Siswa
jpnn.com, BANDUNG - SMA Negeri 28 Bandung mulai menerima siswa baru pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026, meskipun bangunan gedung sekolahnya belum selesai.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat, Purwanto, mengatakan pembangunan SMAN 28 Bandung saat ini masih berproses.
Selama gedung sekolah belum selesai dibangun, kegiatan belajar mengajar (KBM) siswa SMAN 28 sementara waktu dipindahkan ke SMAN 23 Bandung.
"Sudah ada peminatnya. Belajarnya nanti itu ada di sekolah SMAN 23," kata Purwanto Selasa (16/6).
Purwanto menjelaskan, pembangunan SMAN 28 masih dalam tahap persiapan.
Saat ini, lahan yang akan digunakan sedang dalam proses pengosongan sebelum pekerjaan konstruksi dimulai.
"Sudah mulai pengosongan (lahan) kan sekarang," ujarnya.
Dia menargetkan pembangunan sekolah tersebut rampung dalam waktu lima bulan atau Desember 2026.
SMAN 28 Bandung mulai menerima siswa baru pada SPMB 2026 meski gedung belum selesai. KBM sementara akan berlangsung di SMAN 23 Bandung.
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