Pembangunan Jalan Akses Menuju Bandara Singkawang Ditargetkan Rampung Desember
jpnn.com - SINGKAWANG - Pembangunan jalan akses menuju Bandara Singkawang terus dilakukan.
Proyek tersebut masih menyisakan sepanjang 6,12 kilometer dari total panjang 10,12 km jalan yang direncanakan.
Pemerintah Kota Singkawang menargetkan pembangunan jalan tersebut dapat rampung Desember 2025.
Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, mengatakan saat ini sudah sekitar 4 kilometer akses jalan bandara yang selesai dikerjakan, sementara sisanya tengah dalam proses pembangunan.
“Pengerjaan jalan akses bandara sudah proses berjalan, dan kami menargetkan penyelesaiannya paling lambat 31 Desember tahun ini,” kata Tjhai Chui Mie di Singkawang, Jumat (5/9).
Dia menambahkan bahwa kualitas pekerjaan menjadi perhatian utama agar hasil pembangunan dapat bertahan lama, serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat maupun pengguna bandara di masa mendatang.
Selain menekankan kualitas, Tjhai Chui Mie juga mengingatkan masyarakat yang melintasi akses jalan bandara untuk memperhitungkan waktu perjalanan selama pembangunan berlangsung.
“Pengguna jalan yang hendak mengantar atau menjemput penumpang di bandara perlu mengantisipasi kemungkinan keterlambatan akibat adanya pengerjaan jalan,” katanya.
Pengerjaan jalan akses menuju Bandara Singkawang ditargetkan rampung pada akhir Desember 2025.
