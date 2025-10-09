Pembangunan Sekolah Garuda di Konawe Jadi Bawa Harapan Baru untuk Siswa

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) resmi meluncurkan program Sekolah Garuda di 16 lokasi di seluruh Indonesia. Salah satu lokasi pembangunan sekolah baru yang ditandai dengan acara peletakan batu pertama (Groundbreaking) berada di Konawe, Sulawesi Tenggara, Rabu (08/10).

Program ini terbagi dalam dua skema, yaitu Sekolah Garuda baru dan Sekolah Garuda hasil transformasi dari sekolah yang sudah ada.

Kehadiran Sekolah Garuda di Konawe ini disambut dengan kebanggaan dan harapan baru oleh masyarakat sekitar.

Dila, seorang pedagang kelontong yang sehari-hari berjualan di sekitar lokasi pembangunan, mengaku senang.

Dila menceritakan wilayahnya termasuk daerah yang masih sepi sehingga pembangunan Sekolah Garuda diharapkan dapat meningkatkan pergerakan masyarakat di sana dan menjadi tempat belajar unggulan bagi anak-anak di sana.

Kebanggaan yang sama juga muncul dari para murid sekolah di sekitar lokasi.

Ilyas, siswa kelas VIII dari SMPN 30 Konawe Selatan, merasa bangga daerahnya akan memiliki Sekolah Garuda.

"Jika ada kesempatan, saya berharap bisa masuk ke Sekolah Garuda, biar punya peluang masa depan yang lebih baik," ujarnya.