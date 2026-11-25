Pembangunan Tol Betung–Jambi Seksi 1B Dikebut, Progres Konstruksi Tembus 51 Persen
jpnn.com - Pembangunan Tol Betung–Jambi Seksi 1B sepanjang 31,58 kilometer terus menunjukkan perkembangan. PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) mencatat progres pengerjaan proyek yang menjadi bagian dari Tol Betung–Tempino–Jambi itu telah mencapai 51 persen hingga akhir Oktober 2026.
Tol yang nantinya menghubungkan Kecamatan Babat Supat dan Kecamatan Tungkal Jaya ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah serta memperlancar mobilitas masyarakat di Sumatera Selatan (Sumsel).
Dalam pelaksanaan proyek Tol Betung–Jambi Seksi 1B, HKI turut mengedepankan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) melalui penerapan konsep green construction guna mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
Sekretaris Perusahaan HKI Resnu Aditya Wuladarman menyampaikan bahwa penerapan prinsip ESG menjadi bagian penting dalam setiap tahapan pembangunan proyek.
“Penerapan prinsip ESG menjadi bagian dari komitmen HKI dalam menghadirkan infrastruktur yang berkelanjutan. Melalui berbagai inisiatif green construction, kami berupaya memastikan pembangunan Jalan Tol Betung–Jambi Seksi 1B tidak hanya meningkatkan konektivitas, tetapi juga tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistem di sekitar proyek,” ujar Resnu, Rabu (25/11/2026).
Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemanfaatan panel surya sebagai sumber energi listrik pada fasilitas direksi keet serta penggunaan bio tank untuk pengelolaan air limbah.
Upaya lainnya mencakup pemanfaatan limbah beton sebagai material Tempat Penampungan Sementara (TPS) serta penggunaan kembali material dari proyek sebelumnya (material reuse) untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mengurangi limbah konstruksi.
Berbagai inisiatif tersebut menjadi bagian dari komitmen HKI dalam mengintegrasikan aspek lingkungan dan sosial ke dalam pelaksanaan proyek, sekaligus memperkuat tata kelola pembangunan yang bertanggung jawab.
Pembangunan Tol Betung-Jambi terus dikebut. Hingga akhir Oktober 2026, progres konstruksi Seksi 1B telah mencapai 51 persen.
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