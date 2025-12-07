menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Pembangunan Tower Emergency di Bireuen Capai 87 Persen

Pembangunan Tower Emergency di Bireuen Capai 87 Persen

Pembangunan Tower Emergency di Bireuen Capai 87 Persen
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pemulihan listrik Aceh dipercepat, pembangunan tower emergency di Bireuen capai 87 persen. Foto: Kementerian ESDM

jpnn.com, JAKARTA - Upaya pemulihan pasokan listrik di Aceh terus dipercepat di tengah cuaca ekstrem dan medan berat yang membuat jalur kabel harus melintasi sungai.

Tim Siaga Bencana Kementerian ESDM di Kabupaten Bireuen melaporkan progres pembangunan dua jalur tower emergency telah mencapai sekitar 87 persen.

Pekerjaan difokuskan pada dua jalur kritis, yakni Bireuen–Arun dan Bireuen–Peusangan.

Baca Juga:

Ketua Tim Siaga Bencana Kementerian ESDM, Rudy Sufahriadi, mengatakan struktur menara untuk kedua jalur sudah berdiri dan tim teknis kini memasuki tahap penarikan kabel.

“Tower emergency sudah berdiri dan proses penarikan kabel sedang berjalan,” ujarnya di Jakarta, Minggu (7/12).

Rudy menjelaskan cuaca dan kondisi topografi menjadi tantangan utama.

Baca Juga:

Pengangkutan material dan pengerjaan lapangan harus menyesuaikan situasi karena kabel harus ditarik melintasi aliran sungai, sementara hujan deras kerap menghambat aktivitas.

“Jika hujan deras, pekerjaan dihentikan untuk mengutamakan keselamatan,” kata Rudy.

Pemulihan listrik Aceh dipercepat, pembangunan tower emergency di Bireuen capai 87 persen.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI