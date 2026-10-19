Pembangunan Trase Baru Batutulis Capai 84 Persen, Target Rampung Awal November

jpnn.com, BOGOR - Pembangunan trase baru Batutulis di Jalan Saleh Danasasmita, Kota Bogor, Jawa Barat, telah mencapai progres konstruksi 84 persen.

Jalur pengganti pascalongsor tersebut ditargetkan rampung pada akhir Oktober 2026 dan dibuka untuk masyarakat pada 1 November 2026.

Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, meninjau langsung pembangunan trase baru tersebut pada Jumat (9/10/2026).

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Dia berharap penyelesaian proyek segera tuntas agar akses dan mobilitas masyarakat di kawasan Batutulis kembali lancar.

Adityawarman mengatakan, jalur baru itu sangat dinantikan warga setelah longsor di Jalan Saleh Danasasmita pada awal 2026 mengganggu akses lalu lintas.

Selama jalur tersebut belum dapat digunakan, masyarakat harus melewati jalan alternatif di sekitar Lawang Gintung menuju Cipaku maupun arah sebaliknya.

“Harapannya, akses trase baru Batutulis ini segera bisa digunakan oleh masyarakat karena memang sudah ditunggu-tunggu,” kata Adityawarman.

Dalam peninjauan tersebut, Adityawarman didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Rusli Prihatevy, Zenal Abidin, dan Dadang Iskandar Danubrata, serta sejumlah ketua fraksi DPRD Kota Bogor.