Pembantu Beli Mobil & Rumah dari Emas Milik Majikannya

jpnn.com - MAKASSAR - Polrestabes Makassar menangkap RG (34), seorang perempuan asisten rumah tangga yang diduga mencuri harta benda emas dan uang tunai milik majikan secara bertahap hingga mencapai ratusan juta.

"Pelaku merupaka pembantu rumah tangga, yang mengambil perhiasan emas serta uang tunai majikannya. Jumlah total perhiasan yang diambil, dari keterangan korban, sekitar Rp 700 jutaan," kata Kepala Unit Jatanras Satreskrim Polrestabes Makassar Ajun Komisaris Polisi Hamka di Makassar, Jumat (1/5).

RG ditangkap di wilayah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan tanpa perlawanan.

Perbuatan pelaku ini dilakukan secara bertahap dengan mengambil perhiasan emas serta uang tunai sejak 2024 sampai 2025.

Kasus ini terungkap setelah majikannya menyadari ada perhiasannya hilang secara pelan-pelan di brankas miliknya.

Selanjutnya, memeriksa dan menginventarisir barang berharga itu, ternyata sudah banyak yang raib.

Pelaku diduga mengetahui kode brankas lalu mengambil emas maupun uang berulang kali tanpa di curigai pemilik rumah. Belakangan, korban baru mengetahui barang berharga itu hilang pada Maret 2026.

Korban lalu melaporkan kejadian pencurian itu ke Kantor Poltestabes Makassar karena beberapa hari RG tidak pernah muncul.